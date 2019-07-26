СЕГОДНЯ 03:26 2019-07-26T05:11:32+03:00

В Крыму соболезнуют родным детей, пострадавших при пожаре в «Холдоми» в Хабаровском крае Фото: Законодательная дума Хабаровского края

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В Хабаровском крае продолжается траур по погибшим при пожаре детям. Трагедия случилась в ночь с 22 по 23 июля в палаточном лагере «Холдоми». Одна девочка погибла в огне, еще трое детей скончались позже в больнице. Вчера, 25 июля, земле предали двух девочек – Софью и Елизавету, сегодня в Комсомольске-на-Амуре пройдут похороны Вероники, завтра простятся с Алексеем. Мальчик рискнул своей жизнью, чтобы спасти товарищей. Сейчас идет сбор голосов за присвоение ему звания Героя России.

Слова соболезнования родным и близких погибших детей приходят из разных уголков страны. Одно из последних получили из Крыма. На имя председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергея Луговского поступила телеграмма от председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова. В сообщении говорилось:

«Ничто не может сравниться с болью утраты близких и родных сердцу людей. Чрезвычайно больно осознавать, что погибли дети. Трагедия унесла четыре маленькие жизни. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования. Пусть земля погибшим будет пухом. Вечная им память.

Прошу передать слова поддержки родителям.

Скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

ИСТОЧНИК KP.RU