«Электрических» должников плотно притесняют в Комсомольске-на-Амуре

СЕГОДНЯ 03:40 2019-07-26T05:09:51+03:00

К тем, кто упорно не хочет платить за свет, приходят гости в погонах

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В Комсомольске-на-Амуре прошел рейд по адресам должников за электричество. Ранее этой категории горожан присылали квитанции с пометкой «долг», однако не все сразу отреагировали на это предупреждение. К особенно упертым любителям халявы энергетики сами пришли в гости в сопровождении судебных приставов.

- Во время рейда отработали 110 адресов. У тех, кого смогли застать дома, нашли имущество, подлежащее аресту. Если хозяев дома не было, для них оставляли повестку о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим, что пристав вправе арестовать имущество на законных основаниях. К слову, страж порядка также уполномочен собирать информацию о должнике доступными способами. Например, он может получить интересующую информацию из беседы с соседями должника, узнать, где постоянно проживает этот человек, где работает и сколько зарабатывает. Потом эти данные будут учитывать для проведения процедуры взыскания.

ИСТОЧНИК KP.RU