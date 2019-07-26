2019-07-26T05:08:45+03:00
Общество

В Комсомольске изменили автобусные маршруты из-за ремонта Комшоссе

Корректировки начали действовать с 25 июля
Ольга КИВА
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В Комсомольске изменили автобусные маршруты из-за ремонта КомшоссеВ Комсомольске изменили автобусные маршруты из-за ремонта КомшоссеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре изменили автобусные маршруты из-за ремонта на Комшоссе. Речь идет о междугородних рейсах. Так, общественный транспорт, начиная с 25 июля, не будет заходить в Ленинский округ. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это мера временная. Также известно, что автобусы будут прибывать и отправляться только с автовокзала.

Ранее сообщалось, что дорожники трудятся на участке от Силинского моста до проспекта Победы. Здесь идут работы по отсыпке песком участка от Победы до моста через ручей Теплый ключ. Потом начнут укладывать геотекстиль и слои щебенки. Продолжают расширять и отсыпать дороги между мостами через Теплый ключ и Силинку, устанавливают водопропуск Теплого ключа.

Отметим, что при реконструкции трассы возникли сложности с соблюдением графика работ. В городской администрации уже провели совещание по этому поводу и пришли к выводу, что необходимо перевести на этот участок дополнительные силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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