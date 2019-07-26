2019-07-26T05:06:02+03:00
Общество

Детей из сгоревшего лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае предлагают разместить в приморском «Океане»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уже обратилась к руководству Всероссийского детского центра
Александр ШТААЛЬ
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Детей из сгоревшего лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае предлагают разместить в приморском «Океане» ФОТО: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенкаДетей из сгоревшего лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае предлагают разместить в приморском «Океане» ФОТО: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
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Детей из сгоревшего палаточного лагеря «Холдоми» предлагают разместить во Всероссийском детском центре «Океан» под Владивостоком. Инициатива исходит от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Она уже направила руководству детского центра письменное обращение.

- Детям, ставшим очевидцами страшной трагедии, нужно полноценно отдохнуть и реабилитироваться. В детском центре «Океан» также есть квалифицированные специалисты и психологи. Очень хочется, чтобы дети поскорее оправились от увиденного и их жизнь вернулась в нормальное русло, - отмечает Анна Кузнецова.

Отметим, что Анна Кузнецова также поддерживает идею о представлении 11-летнего Алексея к награде. Напомним, мальчик мог выжить, но он бросился спасть своих сверстников и в итоге получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Его похороны состоятся завтра, 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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