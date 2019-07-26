2019-07-26T05:04:54+03:00
Происшествия

Утонувших отца и дочь продолжают искать в Хабаровском крае

Их катамаран перевернулся на реке Амгунь во время сплава
Александр ШТААЛЬ
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Утонувших отца и дочь продолжают искать в Хабаровском краеУтонувших отца и дочь продолжают искать в Хабаровском краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае продолжаются поиски 63-летнего мужчины и его восьмилетней дочери. Предварительно известно, что глава семейства и трое детей сплавлялись на катамаране от станции Сулук по направлению к поселку Березовый. Также была еще одна группа туристов на втором катамаране. В пяти километрах от поселка Джамку плавсредство с мужчиной и детьми перевернулось, двоих детей смогли спасти, потому что на них были надеты спасательные жилеты. Судьба девочки и ее отца пока неизвестна.

- По данным на 26 июля, спасатели и полицейские обследовали за последние сутки 38 километров береговой полосы реки Амгунь. Всего за три дня поисков обследовали около 80 километров береговой линии. Поиски пока результатов не дали, работа продолжается, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, сообщение о происшествии дежурный Центра управления кризисных ситуаций принял 21 июля. Известно, что туристы отправились сплавляться и предварительно не зарегистрировали свой маршрут.

Жителей и гостей края убедительно просят не игнорировать это правило и обязательно сообщать не позднее, чем за 10 суток, о предстоящих походах и сплавах в региональное отделение чрезвычайного ведомства. Для этого нужно позвонить по телефону (4212) 41-59-59, отправить заявку по электронной почте operhab@mail.ru или обратиться лично по адресу: Хабаровск, улица Союзная, 3 А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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