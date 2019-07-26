2019-07-26T05:23:11+03:00
Политика

Военные в Хабаровском крае разгромили лагерь условных террористов

Ради этого бойцы десантировались, устроили марш-бросок и провели разведку местности
Ольга КИВА
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Военные в Хабаровском крае разгромили лагерь условных террористовВоенные в Хабаровском крае разгромили лагерь условных террористовФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошла тренировка с участием военных разведчиков по ликвидации полевого лагеря условных боевиков. Для выполнения поставленной задачи бойцы десантировались с вертолетов Ми-8амтш, совершили марш по лесополосе в заданный район, а по прибытии провели разведку на местности.

- Во время учений военнослужащие должны были обнаружить колонны легких бронеавтомобилей «боевиков», а потом устроить засаду и захватить вражью технику. Когда бойцы получили информацию о том, где находится полевой лагерь условного врага, они выдвинулись на захваченных автомобилях к месту, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Потом, согласно установкам, завязался бой, в ходе которого место дислокации противника было разбито. Разведчики выполнили марш-бросок к точке сбора, а потом в составе подразделений отработали скрытный отход. Отметим, что тренировка проходила в условиях, максимально приближенных к реальности. В роли противника выступили военнослужащие того же подразделения, использовали средства имитации - холостые боеприпасы, дымы, взрывпакеты и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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