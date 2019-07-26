2019-07-26T05:38:03+03:00
Здоровье

Энтеровирусная инфекция в Хабаровском крае набирает обороты

За неделю в регионе зафиксировали 93 случая подозрения на это заболевание
Александр ШТААЛЬ
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Энтеровирусная инфекция в Хабаровском крае набирает оборотыЭнтеровирусная инфекция в Хабаровском крае набирает оборотыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае отмечают сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Так, за минувшую неделю в регионе зафиксировали 93 случая подозрения на эту болезнь. Точный диагноз врачи поставят по итогам исследований анализов, взятых у пациентов.

Как отметили в пресс-службе правительстве края, в этом году динамика заболеваемости пока значительно ниже, чем в прошлом году. Сейчас отмечают пик инфекции, но при этом подтверждены только 263 диагноза. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель равнялся 435.

Одной из причин заболеваемости называют начало купального сезона. Как только люди начинают плавать в открытых водоемах, сразу начинает расти количество обращений. Также на ситуацию влияет нарушение правил обеспечении питьевого режима или приготовления пищи.

Жителям региона напоминают, что энтеровирусная инфекция - это острое заболевание. Заразиться им можно также от людей, у которых нет признаков инфицирования. Первые признаки - температура тела поднимается до 39-40 градусов, сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе и спине. Если появились такие симптомы, то нужно срочно изолировать больного и как можно скорее обратиться в ближайшее медучерждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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