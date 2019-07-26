Ученики в Еврейской автономии получают знания с риском для жизни

СЕГОДНЯ 06:32 2019-07-26T06:53:27+03:00

У школы повреждена кровля, закрыт доступ на этажи основного здания, но уроки все равно проводят

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Родители в Облучье устали обивать пороги кабинетов с целью добиться ремонта в школе №3. Когда терпение жителей города иссякло, они решили обратиться в прокуратуру. По коллективной жалобе провели проверку, результаты которой оказались весьма печальными.

- Выяснили, что в помещениях школы давненько не делали ремонт. На стенах, потолках, в коридорах и в учебных кабинетах есть трещины и сколы штукатурки. Кровля здания повреждена и также нуждается в ремонте. Ранее глава администрации Облученского района распорядился ограничить доступ на 3-4 этажи основного здания школы. Ребята учились в корпусе №2, расположенном на первом этаже здания, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сложившуюся ситуацию расценили как нарушение прав учащихся. Ранее главе районной администрации внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства. Однако чиновники проигнорировали этот пункт. Сейчас вопрос с капитальным ремонтом в учебном заведении решают через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU