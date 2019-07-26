Пассажир в Хабаровском крае практически сам помог обокрасть себя

СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-26T07:14:29+03:00

По версии следствия, мужчина добровольно сообщил пин-код от карты водителю, а потом забыл «пластик» в машине

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Житель поселка Ванино решил добраться до Советской Гавани. Перед дорогой он изрядно выпил и расслабился настолько, что не смог даже расплатиться с водителем за поездку. Мужчина добровольно сообщил незнакомцу пин-код от своей банковской карты, чтобы тот снял деньги.

- По версии следствия, водитель довез пассажира до места назначения, а вернулся в Ванино. Он осмотрел салон авто и обнаружил «пластик» клиента. Также на сиденье валялись разбросанные купюры. Недолго думая, мужчина собрал деньги, а потом снял с карты еще наличности. От самого «пластика» он избавился, разломав его и выбросив, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Однако радость от наживы у водителя продолжалась недолго. Вскоре его задержали и возбудили в отношении него дело по статье «Кража». Сам фигурант уже раскаялся в содеянном и вернул похищенные деньги потерпевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU