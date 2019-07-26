Для молодежи в Хабаровском крае устроят стажировку на госслужбе

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-26T10:21:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодежь Хабаровского края приглашают участвовать в проекте «ProКадры». Суть его заключается в организации стажировки в федеральных органах исполнительной власти. Попробовать свои силы на этом поприще сможет каждый желающий в возрасте от 18 до 35 лет.

Как рассказали в краевом комитете по молодежной политике, заявки от претендентов будут принимать до 15 августа на официальном сайте проекта. На этом же ресурсе опубликована более подробная информация об условиях участия в проекте. Потом с 15 августа по 15 сентября пройдет отборочный этап, во время которого участникам предстоит пройти тестирование и интервью с экспертами.

Также с 27 сентября по 14 октября участники проекта будут постигать азы менеджмента, документооборота, обучаться эффективным коммуникациям и другим направлениям работы. В ноябре начнется стажировка под руководством наставников.

ИСТОЧНИК KP.RU