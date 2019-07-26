В Хабаровском крае сократилось количество абортов на 40 процентов

СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-26T10:19:51+03:00

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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги по профилактике абортов. Согласно статистике, в регионе количество операций с 2013 года сократилось на 40 процентов. К слову, в 2018 году по желанию женщин прервали около пяти тысяч беременностей.

- На сегодняшний день с женщинами, решившими сделать аборт, работают специалисты кабинетов медико-социальной помощи, а также психологи. Привлекают к этой работе и специалистов социальных служб. С 2013 года всестороннюю помощь оказали 13 тысячам 407 женщинам, из них две тысячи 829 решили выносить ребенка, - прокомментировали в министерстве здравоохранения края.

Среди причин, из-за которых женщины решаются на аборт - неудовлетворенность финансовым положением, нестабильность отношений с отцом ребенка, нежелание иметь детей, отсутствие собственного жилья или неудовлетворительные жилищные условия, учеба, карьерный рост, смена места жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU