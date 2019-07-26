В одной из больниц в Хабаровском крае наводят порядок перед приездом губернатора

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-26T10:18:52+03:00

В одной из больниц в Хабаровском крае наводят в порядок перед приездом губернатора Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В районной больнице в Ванино идет подготовка перед визитом губернатора края. Ранее Сергей Фургал приезжал сюда в феврале текущего года и дал ряд поручений, касающихся, в том числе, объектов здравоохранения.

Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, сейчас идут работы по капитальному ремонту кровли здания «Скорой помощи». Здесь же собираются привести в порядок системы электроосвещения и силового оборудования, поврежденного при аварии в 2018 году.

В Ванино также собираются отремонтировать третий этаж поликлиники, детскую поликлинику, первый этаж стационара больницы, где установят компьютерный томограф. Кроме того, за счет внебюджетного финансирования купили ИФА-анализатор и ультразвуковой аппарат экспертного класса. Оборудование смонтируют в сентябре текущего года.

Особое внимание уделяют обеспечению жильем врачей-специалистов, прибывающих для работы в Ванинском районе. Так, в июле 2019 года получил двухкомнатную квартиру врач акушер-гинеколог, приехавший в район на работу по программе «Земский доктор».

По состоянию на 24 июля 2019 года жителям Ванинского района отпустили льготных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания на сумму около девяти с половиной миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU