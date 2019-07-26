СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-26T10:16:58+03:00

Персиковая плодожорка чуть не проехала «зайцем» через границу ЕАО Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

К тому же на зараженные фрукты у перевозчика не оказалось сертификата

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Гражданин КНР в ручной клади пытался провести через границу зараженные фрукты. При досмотре в пункте пропуска «Нижнеленинское» у него нашли 22,7 килограмма плодов, на которые мужчина не смог предоставить сертификат. Найденное отправили на исследования.

- Экспертиза подтвердила наличие в нектаринах персиковой плодожорки. Плоды относились к карантинной продукции, которую на территорию России нельзя ввозить без специальных сертификатов. Кроме того, иностранец вез больше допустимой нормы, то есть больше пяти килограммов продукта, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим, что данное требование также распространяется на семенной и посадочный материал. Его частным лицам ввозить запрещено. В отношении иностранца уже возбудили административное дело, составили протокол и выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU