СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-26T10:15:37+03:00

В Биробиджане 30 июля несколько домов останутся без горячей воды Фото: Мария ЛЕНЦ

Отключение ресурса планируют в период с 30 по 31 июля

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В Биробиджане собираются провести ремонтные работы на трубопроводе. Связи с этим в нескольких домах в городе отключат горячее водоснабжение. Речь идет о домах №108 на улице Шолом-Алейхема и №№ 18, 19, 20 и 23, расположенных на улице Саперной.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, отключения горячей воды планируют проводить в период с 30 по 31 июля. Жителей города убедительно просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Своевременный ремонт на тепломагистрали – это залог комфорта и качества оказываемых населению услуг, особенно в зимнее время года.

Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства. По окончании работ горячая вода вернется в дома и будет подаваться в полном объеме.

Напомним, 25 июля без горячей воды остались дома, расположенные на улицах Московская, Карла Маркса и Дружбы.

ИСТОЧНИК KP.RU