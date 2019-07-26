Военные летчики устроили учебный бой в небе над Хабаровским краем
В Хабаровском крае прошли учения с участием военных летчиков. Задача бойцов была предельно проста – провести воздушный бой на малых высотах. Для ее выполнения использовали истребители Су-35 и Су-30см, а также новейшие бомбардировщики Су-34.
- Также бойцы отработали задания по технике группового пилотирования и воздушной навигации. Военные стреляли из авиационных пушек по малоразмерным целям на одном из авиационных полигонов в Хабаровском крае. Для выполнения этого задания пилоты использовали Су-35 и Су-30см - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.
Отметим также, что экипажи Су-34 провели пуски неуправляемых авиационных ракет по групповым наземным целям. Подобные тренировки помогают оценить степень подготовки бойцов, а также закрепить полученные ранее навыки боевых действий.
ИСТОЧНИК KP.RU