2019-07-26T10:14:44+03:00
Политика

Военные летчики устроили учебный бой в небе над Хабаровским краем

Пилоты стреляли из авиационных пушек и запускали авиационные ракеты
Ольга КИВА
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Военные летчики устроили учебный бой в небе над Хабаровским краемВоенные летчики устроили учебный бой в небе над Хабаровским краемФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошли учения с участием военных летчиков. Задача бойцов была предельно проста – провести воздушный бой на малых высотах. Для ее выполнения использовали истребители Су-35 и Су-30см, а также новейшие бомбардировщики Су-34.

- Также бойцы отработали задания по технике группового пилотирования и воздушной навигации. Военные стреляли из авиационных пушек по малоразмерным целям на одном из авиационных полигонов в Хабаровском крае. Для выполнения этого задания пилоты использовали Су-35 и Су-30см - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что экипажи Су-34 провели пуски неуправляемых авиационных ракет по групповым наземным целям. Подобные тренировки помогают оценить степень подготовки бойцов, а также закрепить полученные ранее навыки боевых действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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