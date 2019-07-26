Первый китаец «погорел» с гайками на границе Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-26T12:40:59+03:00

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Таможенники в Еврейской автономии уже привыкли ловить нарушителей, которые пытаются ввезти нелегально алкоголь, фрукты или одежду. Однако впервые стражам порядка довелось задержать иностранца, который пытался провезти 25 килограммов гаек. При этом изделия гражданин КНР упаковал в свой багаж.

- Нарушителя выявили в пункте пропуска «Нижнеленинское». В общей сложности из сумки иностранца достали пять коробок с гайками. Ни одна из них не была задекларирована, соответственно, таможенные платежи он тоже не вносил, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В свое оправдание китаец рассказал, что гайки купил в Тунцзяне и вез их в Россию для одной из строительных фирм. В отношении мужчины уже возбудили административное дело, товар у него изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств таможни. За такой проступок предусмотрен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU