Выплаты на детей в Хабаровском крае теперь получить проще

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-26T12:39:37+03:00

При назначении меры поддержки больше не учитывают срок проживания в регионе

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В Хабаровском крае немного упростили процесс назначения выплат при рождении детей. Так, на финансовую помощь могут рассчитывать семьи, которые прожили меньше года на территории края. Корректировки в порядок предоставления мер поддержки уже внесли.

Как отметили в пресс-службе правительства края, заявления от родителей принимают в центрах социальной поддержки населения и МФЦ края. На сегодняшний день документы на выплату единовременного пособия за рождение первенца подали около полутора тысяч человек. Сумма поддержки составляет 28 тысяч 102 рубля. Назначили выплаты по одной тысяче 95 семьям. Деньги мамы и папы получат до конца августа.

Также одобрили выплату регионального материнского капитала 635 семьям, в которых родился второй ребенок. Всего на такую финансовую поддержку рассчитывают 769 семей. Сумма поддержки составляет 135 тысяч 907 рублей 80 копеек.

Отметим, что заявления, по которым ранее был получен отказ в связи с недостаточным сроком проживания на территории региона, будут пересмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU