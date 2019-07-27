Погода в Хабаровском крае и ЕАО на 27 июля 2019 года: дождливо и промозгло

СЕГОДНЯ 03:30 2019-07-27T03:30:07+03:00

Уровень Амура у Хабаровска идет на подъем, ожидается затопление низин и островов

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Хабаровский край находится во власти непогоды. Дожди, достаточно резкое похолодание – с +31 до + 22, к тому же на Амуре начался паводок. Все экстренные службы готовы к возможному наводнению, в край с рабочим визитом приехал глава МЧС.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +24 +26.

В Хабаровске дождь. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Ночью +14 +16. Днем +22+24. Уровень Амура у Хабаровска 199 сантиметра. Ожидается подъем на 50-60 сантиметров. Температура воды 20 градусов.

В Бикине дожди. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +25 +27.

В Советской Гавани и Ванино дождь, который усилится ночью. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Ночью +11 +13. Днем +21 +23.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой ночной дождь, днем осадков не ожидается. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью +13 +15. Днем +22 +24. Уровень Амура у Комсомольска 140 сантиметров – минус шесть сантиметров по сравнению с 26 июля.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21 +23.

В Николаевске-на-Амуре также дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +16 +18. Уровень Амура в устье реки 124 сантиметра (плюс три сантиметра за сутки).

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Ночью +7 +9. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU