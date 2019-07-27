Погода в Хабаровском крае и ЕАО на 27 июля 2019 года: дождливо и промозгло
Хабаровский край находится во власти непогоды. Дожди, достаточно резкое похолодание – с +31 до + 22, к тому же на Амуре начался паводок. Все экстренные службы готовы к возможному наводнению, в край с рабочим визитом приехал глава МЧС.
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +24 +26.
В Хабаровске дождь. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Ночью +14 +16. Днем +22+24. Уровень Амура у Хабаровска 199 сантиметра. Ожидается подъем на 50-60 сантиметров. Температура воды 20 градусов.
В Бикине дожди. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +25 +27.
В Советской Гавани и Ванино дождь, который усилится ночью. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Ночью +11 +13. Днем +21 +23.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой ночной дождь, днем осадков не ожидается. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью +13 +15. Днем +22 +24. Уровень Амура у Комсомольска 140 сантиметров – минус шесть сантиметров по сравнению с 26 июля.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21 +23.
В Николаевске-на-Амуре также дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +16 +18. Уровень Амура в устье реки 124 сантиметра (плюс три сантиметра за сутки).
В Охотске без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Ночью +7 +9. Днем +14+16.
ИСТОЧНИК KP.RU