2019-07-27T04:56:36+03:00
Общество

В Хабаровске отметят Международный день тигра

Несмотря на все усилия по защите полосатого хозяина тайги, этот вид по-прежнему относится к редким
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Программы по защите тигра работают, но полосатый хищник пока еще относится к редким видам.Программы по защите тигра работают, но полосатый хищник пока еще относится к редким видам.Фото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В зоосаде «Приамурский» имени Сысоева, что под Хабаровском, в воскресенье, 28 июля, отметят Международный день тигра. «Комсомольская правда» - Хабаровск» - информационный партнер мероприятия – приглашает хабаровчан и гостей городе присоединиться к празднику.

Развлекательные мероприятия начнутся в 12 часов дня и продлятся около трех часов. В программе – игры и конкурсы, спортивные состязания, творческие мастер-классы. Ребятишкам разрисуют лица тигриным аквагримом. На сцене выступят театр ЦРД «Обучай-ка», Виктор Бондаренко и ансамбль «Хомус», Сергей Калита и ХКО «Боевое братство».

Международный день тигра был впервые установлен в 2010 году в Санкт-Петербурге на форуме по проблемам, связанным с сохранением популяции хищника на земле. В Хабаровске он пройдет уже в девятый раз.

Доехать до зоосада «Приамурский» на автобусе можно по маршруту №8. Выйти на остановке «Полярная», там пересесть на автобус №110 или 114 до Виноградовки. Машина довезет вас до поворота на зоосад, оттуда минут десять пешком.

На маршруты №110 и 114 можно сесть сразу на автовокзале. Учитывайте, что до Виноградовки автобус идет не меньше 50 минут. Актуальный график уточните по телефону справочной автовокзала (4212) 46-77-48. Справочная работает: с 7:00 до 18:50; перерывы на обед: с 11:00 до 11:30; с 15:30 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор лагеря под Хабаровском, где избили ребенка, задержана
Руководство «Холдоми» заявило, что пока не может выплачивать компенсации пострадавшим при пожаре
В Хабаровске увеличилось количество автобусов на газомоторном топливе
Палаточный лагерь «Спецназ. Дети» в Хабаровском крае работал без разрешения
Погода в Хабаровском крае и ЕАО на 27 июля 2019 года: дождливо и промозгло
Дольщикам ЖК «Алексеевская» в Хабаровске дали новое обещание
Тысячи верующих в Хабаровске стоят в очереди к ковчегу с мощами блаженной Матроны
Выплаты на детей в Хабаровском крае теперь получить проще
Первый китаец «погорел» с гайками на границе Еврейской автономии
Военные летчики устроили учебный бой в небе над Хабаровским краем
В Биробиджане 30 июля несколько домов останутся без горячей воды
Персиковая плодожорка чуть не проехала «зайцем» через границу ЕАО
В одной из больниц в Хабаровском крае наводят порядок перед приездом губернатора
В Хабаровском крае сократилось количество абортов на 40 процентов
Для молодежи в Хабаровском крае устроят стажировку на госслужбе
Пассажир в Хабаровском крае практически сам помог обокрасть себя
Ученики в Еврейской автономии получают знания с риском для жизни