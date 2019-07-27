В Хабаровске отметят Международный день тигра

СЕГОДНЯ 04:56 2019-07-27T04:56:36+03:00

Программы по защите тигра работают, но полосатый хищник пока еще относится к редким видам. Фото: Правительство Хабаровского края

Несмотря на все усилия по защите полосатого хозяина тайги, этот вид по-прежнему относится к редким

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В зоосаде «Приамурский» имени Сысоева, что под Хабаровском, в воскресенье, 28 июля, отметят Международный день тигра. «Комсомольская правда» - Хабаровск» - информационный партнер мероприятия – приглашает хабаровчан и гостей городе присоединиться к празднику.

Развлекательные мероприятия начнутся в 12 часов дня и продлятся около трех часов. В программе – игры и конкурсы, спортивные состязания, творческие мастер-классы. Ребятишкам разрисуют лица тигриным аквагримом. На сцене выступят театр ЦРД «Обучай-ка», Виктор Бондаренко и ансамбль «Хомус», Сергей Калита и ХКО «Боевое братство».

Международный день тигра был впервые установлен в 2010 году в Санкт-Петербурге на форуме по проблемам, связанным с сохранением популяции хищника на земле. В Хабаровске он пройдет уже в девятый раз.

Доехать до зоосада «Приамурский» на автобусе можно по маршруту №8. Выйти на остановке «Полярная», там пересесть на автобус №110 или 114 до Виноградовки. Машина довезет вас до поворота на зоосад, оттуда минут десять пешком.

На маршруты №110 и 114 можно сесть сразу на автовокзале. Учитывайте, что до Виноградовки автобус идет не меньше 50 минут. Актуальный график уточните по телефону справочной автовокзала (4212) 46-77-48. Справочная работает: с 7:00 до 18:50; перерывы на обед: с 11:00 до 11:30; с 15:30 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU