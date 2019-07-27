В Хабаровске увеличилось количество автобусов на газомоторном топливе

СЕГОДНЯ 08:07 2019-07-27T08:07:47+03:00

Если ни одного колясочника нет в салоне, откидные кресла позволят воспользоваться этой площадкой другим пассажирам. Фото: Администрация Хабаровска

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Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, на маршруте №23 появятся еще три автобуса на газомоторном топливе. Все они абсолютно новые, без пробега.

По мнению перевозчика и мэрии, «газовые» автобусы – то, что нужно городу. Они надежны в эксплуатации, меньше загрязняют окружающую среду, чем обычные дизельные. К тому же экономичнее: полный бак дизеля, на котором машина проездит весь день, стоит четыре с половиной тысячи, а одна заправка метаном – три тысячи двести рублей.

Благодаря особой гидравлической системе автобус может «поклониться» пассажиру на инвалидной коляске. Таким образом человек легко въедет в салон, где для него будет специальное место. Кстати, в автобусах этой марки есть кондиционеры и, как рассказывают очевидцы, их даже включают.

ИСТОЧНИК KP.RU