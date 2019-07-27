Директор лагеря под Хабаровском, где избили ребенка, задержана

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-27T10:47:16+03:00

Что происходит в детских лагерях? Надеемся, что правоохранительные органы и суды разберутся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщине предстоит объяснить следователям, где были взрослые, когда над мальчиком издевались обидчики

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Директор палаточного лагеря «Спецназ. Дети» задержана для дачи показаний. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Хабаровскому краю, по факту избиения одиннадцатилетнего мальчика на территории этого лагеря возбуждены два уголовных дела. Одно – по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», второе – по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На беседу по второму уголовному делу и доставлена 37-летняя директор лагеря.

Напомним, 23 июля в лагере «Спецназ. Дети», расположенном в селе Мирное, жестоко избили мальчика. По словам его матери, это сделали другие дети. Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице.

Лагерь закрыт, всех детей забрали по домам родители. Как установила прокуратура Хабаровского края, лагерь фактически работал нелегально. К слову, путевка в него стоит от 19 до 24 тысяч рублей, смена длится 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU