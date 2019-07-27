Спасатели вылетают на помощь тонущему селу Удское Хабаровского края

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-27T13:11:01+03:00

В ближайшие дни по реке Уда пройдет гребень паводка с критическими для безопасности поселения значениями

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Гидрологи прогнозируют очередной подъем уровня воды на реке Уда (Тугуро-Чумиканский район), сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. В районе уже объявлен режим ЧС, затоплены три поселка – Удское, Неран и Алгазея.

Ожидается, что при подъеме уровня воды до 910-950 сантиметров затопит еще несколько улиц села Удское. По распоряжению губернатору в село в ближайшие часы вылетит вертолет с врачами и спасателями. Также доставят в Удское электрогенераторы, лекарства, продукты питания, тепловые пушки. Если родители захотят, то смогут обратным рейсом отправить на вертолете детей в более безопасное место.

- Предыдущие прогнозы обновились, осадков выпало больше, чем ожидали синоптики. Вода уже залила улицы нижнего поселка, но некоторые так и не хотят покидать свои подворья. Поэтому нам нужно к уже имеющимся ПВР, где сейчас размещено 17 человек, подготовить дополнительные. Также от людей есть жалобы на качество связи. Пусть операторы временно увеличат пропускную способность своих каналов, - дал поручение заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Кроме жилых домов и подворий, в Тугуро-Чумиканском районе затоплены две дизель- электростанции, одна трансформаторная подстанция, фельдшерско-акушерский пункт. Под воду ушли мост и автодороги, нарушено сообщение между Чумиканом и Нераном.

ИСТОЧНИК KP.RU