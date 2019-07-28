Погода в Хабаровске на 28 июля 2019 года: до +29, без осадков
В Биробиджане вечером небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +26+28.
В Хабаровске без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +27+29.
В Бикине без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +28+30.
В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +24+26.
В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +25+27.
В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.
В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.
ИСТОЧНИК KP.RU