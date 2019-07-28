СЕГОДНЯ 02:40 2019-07-28T02:40:06+03:00

Погода в Хабаровске на 28 июля 2019 года: до +29, без осадков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице Еврейской автономии дождь ожидается только вечером

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В Биробиджане вечером небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +26+28.

В Хабаровске без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +27+29.

В Бикине без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +28+30.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +24+26.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +25+27.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.

ИСТОЧНИК KP.RU