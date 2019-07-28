2019-07-28T02:40:06+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 28 июля 2019 года: до +29, без осадков

В столице Еврейской автономии дождь ожидается только вечером
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 28 июля 2019 года: до +29, без осадковПогода в Хабаровске на 28 июля 2019 года: до +29, без осадковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Биробиджане вечером небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +26+28.

В Хабаровске без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +27+29.

В Бикине без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +28+30.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +24+26.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +25+27.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главе МЧС показали, насколько в Хабаровском крае готовы к паводкам
В Хабаровске проверят факт стрельбы по играющей девочке
Спасатели вылетают на помощь тонущему селу Удское Хабаровского края
Директор лагеря под Хабаровском, где избили ребенка, задержана
Руководство «Холдоми» заявило, что пока не может выплачивать компенсации пострадавшим при пожаре
В Хабаровске увеличилось количество автобусов на газомоторном топливе
Палаточный лагерь «Спецназ. Дети» в Хабаровском крае работал без разрешения
В Хабаровске отметят Международный день тигра
Погода в Хабаровском крае и ЕАО на 27 июля 2019 года: дождливо и промозгло
Дольщикам ЖК «Алексеевская» в Хабаровске дали новое обещание
Тысячи верующих в Хабаровске стоят в очереди к ковчегу с мощами блаженной Матроны
Выплаты на детей в Хабаровском крае теперь получить проще
Первый китаец «погорел» с гайками на границе Еврейской автономии
Военные летчики устроили учебный бой в небе над Хабаровским краем
В Биробиджане 30 июля несколько домов останутся без горячей воды
Персиковая плодожорка чуть не проехала «зайцем» через границу ЕАО
В одной из больниц в Хабаровском крае наводят порядок перед приездом губернатора
В Хабаровском крае сократилось количество абортов на 40 процентов
Для молодежи в Хабаровском крае устроят стажировку на госслужбе
Пассажир в Хабаровском крае практически сам помог обокрасть себя
Ученики в Еврейской автономии получают знания с риском для жизни