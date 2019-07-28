СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-28T09:01:31+03:00

Стиральная машинка чуть не стала жертвой разбирательств с должницей в Хабаровском крае Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Жительница в Амурской районе умудрилась задолжать Пенсионному фонду шесть тысяч рублей. Возможно, женщина надеялась, что про эту сумму со временем все забудут, однако на практике все получилось иначе. Однажды к должнице нагрянули гости в погонах и стали искать, что у нее можно забрать в счет погашения долга.

- Во время визита судебные приставы обнаружили у неплательщицы стиральную машинку. Денег от ее продажи вполне хватило бы, чтобы полностью рассчитаться с Пенсионным фондом. Технику правоохранители арестовали, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

После такого «нашествия» у женщины не осталось выбора. Она быстро смекнула, что без стиральной машинки ей придется хуже, чем без денег, и решила оплатить задолженность. Неплательщица перевела нужную сумму, не дожидаясь, пока истекут 10 суток, которые ей дали на раздумья. Больше правоохранители претензий к ней не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU