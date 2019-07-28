2019-07-28T07:31:53+03:00
Общество

Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, восстановят в Хабаровском крае

Билет в новую жизнь получит мемориал в поселке Могилевка района имени Лазо
Александр ШТААЛЬ
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Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, восстановят в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации района имени ЛазоПамятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, восстановят в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации района имени Лазо
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В Хабаровском крае общими силами восстановят памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. Архитектурное сооружение находится в поселке Могилевка района имени Лазо. Деньги на реставрацию удалось получить благодаря победе в конкурсе инициатив общественно значимых проектов.

- Этот исторический объект давно никто не ремонтировал. Сегодня приходится наблюдать довольно печальную картину - плиту из мраморной крошки с именами погибших воинов нужно реставрировать, 80 процентов асфальтового покрытия площадки у памятника восстановить, наладить освещение на территории мемориала, - рассказали в первичном отделении партии «Единая Россия» поселка Могилевка.

Отметим, что памятники находится в самом центре поселения, но при этом абсолютно не отвечает требования благоустройства. О приведении в порядок мемориала не единожды говорили сами местные жители. Теперь же архитектурное сооружение приведут в надлежащее состояние, а также наведут порядок на территории рядом с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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