2019-07-28T10:15:47+03:00
Общество

Лучший лесной пожарный представит Хабаровский край в Москве

Максим Бобыльский прошел все испытания регионального этапа Всероссийского конкурса
Александр ШТААЛЬ
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Лучший лесной пожарный представит Хабаровский край в МосквеЛучший лесной пожарный представит Хабаровский край в МосквеФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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В Хабаровском крае прошел региональный этап пятого Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный – 2019». Подобное мероприятие проводят в регионе пятый год подряд. Суть его сводится к одному – выявить сильнейшего в профессии и распространить положительный опыт в других подразделениях.

- Конкурс проходил 25 и 26 июля. Участники во время состязаний показали свои знания и сноровку – отвечали на вопросы по лесной пирологии, охране труда, тактике тушения лесных пожаров, показали знания по владению лесопожарной техникой и оборудованием. Среди заданий также было оказание первой медицинской помощи, сдача нормативов по отжиманию, бегу и подтягиванию на перекладине, преодолении полосы препятствий, - прокомментировали в краевом управлении лесами.

В итоге победа досталась 27-летнему специалисту лесопожарного подразделения КГСАУ «Мухенское лесное хозяйство» Максиму Бобыльскому. Теперь он будет представлять край на федеральном этапе конкурса в сентябре, который пройдет в Московской области. Второе место занял Николай Мезрин, десантник-пожарный Хорского авиаотделения КГСАУ «ДВ авиабаза», а третье - Дмитрий Гришечкин, парашютист – пожарный Хабаровского авиаотделения КГСАУ «ДВ авиабаза».

ИСТОЧНИК KP.RU

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