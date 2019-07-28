Ушла из чужой квартиры с телевизором под мышкой жительница Хабаровского края

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-28T11:16:59+03:00

Перед этим фигурантка ударила несколько раз по лицу законную владелицу имущества

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Жительница района имени Лазо оказалась жертвой воровки. Хозяйка квартиры сначала получила по лицу от нападавшей, а потом лишилась телевизора. Заявительница рассказала в полиции, что имущество злоумышленница вынесла, пока она лежала на полу.

- Оперативникам вскоре удалось выяснить, что к преступлению причастна 32-летняя местная жительница. В прошлом фигурантки уже была судимость за аналогичное преступление. Новый проступок подозревая совершила находясь в состоянии алкогольного опьянения. До того, как вынести телевизор из квартиры, она выпивала вместе со своей жертвой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении женщины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж». Максимально возможное наказание за этот проступок – лишение свободы на срок до семи лет. При обыске у фигурантки нашли похищенное имущество, которое уже успели вернуть законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU