Погода в Хабаровске на 29 июля 2019 года: до +29, сильный дождь
В Биробиджане дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +28+30.
В Хабаровске сильный дождь, возможна гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +20+22. Днем +27+29.
В Бикине сильный дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +22+24. Днем +29+31.
В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +22+24.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +23+25.
В Чегдомыне сильный дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +23+25.
В Николаевске-на-Амуре вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.
В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18.
ИСТОЧНИК KP.RU