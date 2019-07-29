СЕГОДНЯ 02:54 2019-07-29T02:54:57+03:00

Погода в Хабаровске на 29 июля 2019 года: до +29, сильный дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Во власти непогоды будет большая часть региона

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В Биробиджане дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +28+30.

В Хабаровске сильный дождь, возможна гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +20+22. Днем +27+29.

В Бикине сильный дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +22+24. Днем +29+31.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +22+24.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +23+25.

В Чегдомыне сильный дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +23+25.

В Николаевске-на-Амуре вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18.

ИСТОЧНИК KP.RU