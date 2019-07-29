Зашел в воду и пропал: в Хабаровском крае ищут молодого парня

СЕГОДНЯ 03:43 2019-07-29T03:56:20+03:00

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В Вяземском районе исчез 24-летний местный житель. По предварительной информации, молодой человек вошел в воду в реке 2-я Седьмая и пропал. О происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили сотрудники отдела СУ СК России по Вяземскому району.

- Сигнал поступил в субботу, 27 июля. К поискам спасатели приступили утром, 28 июля. В операции задействовали семь человек и две единицы техники. Искателей снабдили необходимым оборудованием и водолазным снаряжением для проведения поисковых работ. Во время поисковой операции специалисты собираются обследовать, в том числе, и дно реки, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила поведения при нахождении рядом с водоемом. Помните, безопасным может быть отдых только в оборудованных местах отдыха и пляжах. Не рекомендуется находиться в воде больше 15-20 минут, нырять с мостов, прыгать с берега в незнакомые места, заплывать за буйки. Соблюдение хотя бы этих правил поможет уберечь ваши жизни и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU