Уровень воды в Хабаровске 29 июля 2019 года: вода продолжает подниматься

СЕГОДНЯ 02:25 2019-07-29T02:25:04+03:00

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Уровень воды в реке Амур рядом с Хабаровском продолжает повышаться. Так, по последним данным гидрологов подъем воды в ближайшие двое суток ожидается на 50-60 сантиметров. Нестабильна пока обстановка и на других реках края. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в Тугуро-Чумиканском районе на реке Уда у села Удское ожидается дополнительный подъем воды на 40-80 сантиметров. Таков прогноз на сегодняшний день, 29 июля. Ожидается, что вода поднимется до отметки 910-950 сантиметров. При этом опасным явлением считается предел в 800 сантиметров.

Уровень воды может подняться на реках Кур и Тунгуска. В связи с этим возможно затопление поймы, дорог, линий связи, местами низких мест в населенных пунктах Иванковцы, Победа, Улика-Национальная и других, расположенные в поймах рек. Также ожидается подъем воды с затоплением поймы без угрозы хозяйственным объектам в Вяземском районе, в районе имени Лазо на реках Подхоренок, Хор и Кия.

Жителям края напоминают, что в экстренных ситуациях нужно звонить по телефону «01» или «101». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU