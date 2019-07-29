Четыре дома в Хабаровске остались без горячей воды 29 июля

СЕГОДНЯ 04:58 2019-07-29T06:10:58+03:00

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В краевой столице утро для некоторых горожан началось с отсутствия воды в квартирах. Так, в домах №№62, 66 и 68, расположенных на улице Тургенева, а также в доме №118 на улице Карла Маркса отключили горячее водоснабжение. Причина тому - неисправность, устранением которой занимаются аварийные бригады.

Как сообщили в городской администрации, 29 июля также остался без холодной воды один дом на улице Чкалова, 4. Коммунальный ресурс отключили на время устранения порыва, случившегося в подвале.

За минувшие сутки с улиц вывезли больше 65 кубометров мусора и смета. Чистили город с использованием 97 единиц техники предприятия благоустройства. Ночью на городских улицах работали 12 машин. Отметим также, что за сутки в Хабаровске произошло 26 дорожных аварий, «скорую помощь» по номеру «03» горожане вызывали 767 раз, случилось два возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU