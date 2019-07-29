2019-07-29T06:10:11+03:00
Общество

«Электрических» должников в Хабаровском крае ищут по номеру автомобиля

«Дорожный пристав» пока работает возле торговых центров
Александр ШТААЛЬ
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«Электрических» должников в Хабаровском крае ищут по номеру автомобиля«Электрических» должников в Хабаровском крае ищут по номеру автомобиляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Злостные неплательщики за свет из Комсомольска-на-Амуре рискуют остаться без своих машин в любой момент. Например, приехал такой должник в торговый центр, оставил машину на парковке, а когда вышел с покупками, авто уже почти и не его – оно арестовано. Такое вполне может быть, потому что в городе любителей халявы ищут с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

- Суть проводимой операции сводится к выявлению должников путем проверки госномеров машин. Распознавание данных происходит в режиме онлайн через базу данных Федеральной службы судебных приставов. На сегодняшний день проверки прошли на парковках трех крупных торговых центров – отсканировать удалось больше 120 автомобилей, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Результатом такого сканирования стало обнаружение потребителя с большой задолженностью за электрическую и тепловую энергию. К нему уже применили меры принудительного исполнения, а именно - арестовали имущество, то есть автомобиль. Должнику отвели 10 дней на урегулирование финансового вопроса, в противном случае машину у него заберут и продадут на торгах. Вырученные от продажи деньги направят в счет погашения долга.

Напомним, сейчас в городе Юности в отделах судебных приставов находится около четырех тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности за энергоресурсы. Общая сумма долга составляет порядка 70 миллионов рублей. К слову, рейды по выявлению должников за электрическую и тепловую энергию на парковках возле торговых центров планируется проводить до конца августа не только в Комсомольске-на-Амуре, но и в Хабаровске и Амурске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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