2019-07-29T06:08:30+03:00
Общество

У отдыхающих на диких пляжах в Хабаровском крае пытаются разбудить инстинкт самосохранения

Инспекторы ГИМС в Амурском районе рассказали местным жителям о безопасном поведении на воде
Александр ШТААЛЬ
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У отдыхающих на диких пляжах в Хабаровском крае пытаются разбудить инстинкт самосохраненияУ отдыхающих на диких пляжах в Хабаровском крае пытаются разбудить инстинкт самосохраненияФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае проходит профилактическая акция «Вода – безопасная территория». Цель этого мероприятия – предотвратить происшествия во время купания местных жителей в водоемах. Так, инспекторы ГИМС в Амурском районе вместе со здешними внештатными спасателями заглянули на один из диких пляжей. В выходные здесь собирается много отдыхающих, которые, к сожалению, абсолютно не обращают внимания на предупреждения и аншлаги.

- Горожане пренебрегают мерами безопасности и купаются в необорудованных местах. Большую тревогу инспекторов ГИМС вызывают дети и подростки, находящиеся на берегу реки без присмотра взрослых. Отдыхающим напомнили о правилах безопасности с помощью громкоговорителя. Также с каждым присутствующим на пляже постарались провести личную беседу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителям края напоминают, что купание в водоемах в обход правил чревато трагическими последствиями. Родители, пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра. Население убедительно просят не забывать, что речное дно меняется очень быстро, и там, где еще вчера можно было спокойно пройти, может оказаться яма или воронка. Амур - очень своенравная река с достаточно быстрым течением, которое опасно даже для взрослых, не говоря уже о детях.

Помните, из-за сложной гидрологической обстановки в крае отдых у воды может стать еще более непредсказуемым - во время разлива рек береговая линия уходит под воду и меняет привычный рельеф многих мест отдыха у воды. Купаться в таких местах крайне опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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