Пожилой хабаровчанин «обстрелял» играющую девочку твердым пластилином

СЕГОДНЯ 04:38 2019-07-29T06:06:32+03:00

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В Хабаровске продолжается проверка по факту «обстрела» играющей на площадке 12-летней девочки. Ребенок веселился в компании друзей во дворе дома на улице Тихоокеанской. В какой-то момент она почувствовала боль в спине, а потом другие дети увидели у нее небольшую рану. На место происшествия очевидцы вызвали скорую помощь и полицейских. Медики оказали несовершеннолетней необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

- Во время проверки этого инцидента выяснилось, что девочку «обстрелял» один из местных жителей. Пожилой мужчина посчитал, что от детей слишком много шума, и решил проучить их по-своему. Сначала он сделал ребятам замечание, а потом в ход пошли «пули» из твердого пластилина, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские выяснили, что для обстрела 70-летний горожанин использовал металлическую трубку, а не пневматический пистолет, как ранее сообщалось. Сам фигурант пояснил, что дунул в сторону детей из металлической трубки твердым пластилином из окна своей квартиры. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел проучить подростков, которые игнорировали его замечания.

В рамках проверки также собираются провести судебную медицинскую экспертизу. Процессуальное решение примут по окончании проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU