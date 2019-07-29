2019-07-29T06:04:50+03:00
Общество

Усача и шелкопряда изгоняют из лесов в Хабаровском крае феромонами

Ловушки уже установили в Ванинском районе
Ольга КИВА
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Усача и шелкопряда изгоняют из лесов в Хабаровском крае феромонамиУсача и шелкопряда изгоняют из лесов в Хабаровском крае феромонамиФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Ванинском и Советско-Гаванском районах установили феромонные ловушки на непарного шелкопряда, сибирского шелкопряда и азиатского усача. Активность этих насекомых постепенно превращается в угрозу для воспроизводства древесины, поэтому в регионе начали предпринимать меры по борьбе с вредителями.

- Неприметные на вид бабочки непарного и сибирского шелкопряда - самые грозные вредители дальневосточных лесов. Взрослые особи особого вреда деревьям не наносят, но гусеницы сибирского шелкопряда активно питаются хвоей. Непарный шелкопряд, напротив, предпочитает лиственные деревья, хотя не откажется и от хвойников. Когда вредители начинают захватывать леса, то большинство деревьев остается без хвои. Не получая питательных веществ, вырабатываемых листовой частью, молодые и ослабленные деревья погибают, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Угрозу для деревьев создает и азиатский усач, питающийся древесиной. Он отличается чрезвычайной прожорливостью и способен прогрызать внутри древесины спиралевидные проходы длиной до 30 сантиметров.

Феромонные ловушки помогают в борьбе с такими вредителями. Они состоят из диспенсера с синтетическим феромоном, аналогичным запаху самки насекомого. Этот аромат самцы могут уловить на расстоянии в несколько километров. С помощью таких приспособлений специалисты смогу мониторить фитосанитарную обстановку и вовремя реагировать на изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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