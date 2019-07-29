2019-07-29T07:15:36+03:00
Общество

Два ребенка, пострадавших при пожаре в «Холдоми», проходят лечение в Хабаровском крае

В целом врачи успели осмотреть 165 ребят
Александр ШТААЛЬ
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Два ребенка, пострадавших при пожаре в «Холдоми», проходят лечение в Хабаровском краеДва ребенка, пострадавших при пожаре в «Холдоми», проходят лечение в Хабаровском краеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае после пожара в палаточном детском лагере «Холдоми» проходят курс лечения два ребенка. Данные предоставлены краевым министерством здравоохранения вчера, 28 июля. Состояние одного ребенка, который находится в «Детской краевой клинической больнице имени А.К. Пиотровича», оценивают как удовлетворительное. Второй ребенок также в удовлетворительном состоянии находится в больнице Солнечного района.

Отметим, что врачи на сегодняшний день успели осмотреть 165 детей, которые находились в момент пожара в лагере. Еще 16 детей пока не удалось осмотреть. Причины тому - отсутствие дома, а также отсутствие возможности связаться с родителями по телефонам. Работу в этом направлении продолжают.

Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, в сравнении с прошедшими сутками, статус медицинского сопровождения детей из палаточного лагеря «Холдоми» не изменился.

Напомним, пожар в палаточном лагере произошел в ночь с 22 на 23 июля. Одна девочка погибла непосредственно во время пожара. Еще трое ребят скончались позже в больнице. С несовершеннолетними уже простились в Хабаровском крае на прошлой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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