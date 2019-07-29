2019-07-29T07:12:49+03:00
Экономика

На развитие сельхозкооперации в Хабаровском крае уже потратили 15 миллионов рублей с 2017 года

В этом году планируют выделить больше восьми миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На развитие сельхозкооперации в Хабаровском крае уже потратили 15 миллионов рублей с 2017 годаНа развитие сельхозкооперации в Хабаровском крае уже потратили 15 миллионов рублей с 2017 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае собираются распределить субсидии, необходимые для развития сельхокооперации. В этом году речь идет о сумме более восьми миллионов рублей. Такую поддержку оказывают с 2017 года. За время действия программы поддержки сельского хозяйства в крае потратили уже 15 миллионов рублей.

- В этом году субсидии получат Вяземский, Хабаровский, Нанайский и имени Лазо районы. К слову, финансовую поддержку впервые выделят Нанайскому району, где работает пока только один кооператив. Здесь получат 200 тысяч рублей, в Вяземском районе - четыре миллиона рублей, в районах имени Лазо и Хабаровском крае примерно по два миллиона рублей, - прокомментировали в краевом министерстве сельского хозяйства.

Напомним, сегодня в крае действуют 35 сельхозкооперативов. Из них пять создано в этом году. Деньги на развитие сельхозкооперации из краевого бюджета выделяют в размере 80 процентов от общей запрашиваемой суммы. Остальные 20 процентов обеспечивает муниципальный бюджет.

Субсидии можно использовать на покупку, строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов. Среди допустимых расходов приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных зданий, строений, помещений, цехов, а также спецтранспорта для реализации сельхозпродукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Консультации для молодых семей Хабаровска по жилищной программе проводить не будут
Хабаровчанин по пути во Владивосток прямо в поезде заработал уголовный штраф
Хабаровчанка выгодно отомстила торговцам за навязанный товар в кредит
Начальник отделения связи в Хабаровском крае методично обчищала чужой сейф
Автолюбительница протаранила машину с иностранцем в Хабаровске
В Хабаровском крае началась реконструкция стадиона «Авангард»
Штормовое предупреждение: 29-30 июля Биробиджан накроют сильные ливни с грозами
Два ребенка, пострадавших при пожаре в «Холдоми», проходят лечение в Хабаровском крае
Усача и шелкопряда изгоняют из лесов в Хабаровском крае феромонами
«Электрических» должников в Хабаровском крае ищут по номеру автомобиля
Четыре дома в Хабаровске остались без горячей воды 29 июля
Пожилой хабаровчанин «обстрелял» играющую девочку твердым пластилином
У отдыхающих на диких пляжах в Хабаровском крае пытаются разбудить инстинкт самосохранения
Зашел в воду и пропал: в Хабаровском крае ищут молодого парня
Двух беременных эвакуировали санрейсом из отдаленных поселков в Хабаровск
Погода в Хабаровске на 29 июля 2019 года: до +29, сильный дождь
Уровень воды в Хабаровске 29 июля 2019 года: вода продолжает подниматься
Огненный трансформатор в ЕАО чуть не уничтожил жилой частный дом
Ушла из чужой квартиры с телевизором под мышкой жительница Хабаровского края
Лучший лесной пожарный представит Хабаровский край в Москве
Стиральная машинка чуть не стала жертвой разбирательств с должницей в Хабаровском крае
Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, восстановят в Хабаровском крае
Главе МЧС показали, насколько в Хабаровском крае готовы к паводкам
В Хабаровске проверят факт стрельбы по играющей девочке