СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-29T07:12:49+03:00

На развитие сельхозкооперации в Хабаровском крае уже потратили 15 миллионов рублей с 2017 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этом году планируют выделить больше восьми миллионов рублей

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В Хабаровском крае собираются распределить субсидии, необходимые для развития сельхокооперации. В этом году речь идет о сумме более восьми миллионов рублей. Такую поддержку оказывают с 2017 года. За время действия программы поддержки сельского хозяйства в крае потратили уже 15 миллионов рублей.

- В этом году субсидии получат Вяземский, Хабаровский, Нанайский и имени Лазо районы. К слову, финансовую поддержку впервые выделят Нанайскому району, где работает пока только один кооператив. Здесь получат 200 тысяч рублей, в Вяземском районе - четыре миллиона рублей, в районах имени Лазо и Хабаровском крае примерно по два миллиона рублей, - прокомментировали в краевом министерстве сельского хозяйства.

Напомним, сегодня в крае действуют 35 сельхозкооперативов. Из них пять создано в этом году. Деньги на развитие сельхозкооперации из краевого бюджета выделяют в размере 80 процентов от общей запрашиваемой суммы. Остальные 20 процентов обеспечивает муниципальный бюджет.

Субсидии можно использовать на покупку, строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов. Среди допустимых расходов приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных зданий, строений, помещений, цехов, а также спецтранспорта для реализации сельхозпродукции.

ИСТОЧНИК KP.RU