СЕГОДНЯ 07:52 2019-07-29T08:02:10+03:00

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В Хабаровском крае началась реконструкция стадиона «Авангард». Работы на этом объекте проводят в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни». Сейчас эта площадка находится в аварийном состоянии, однако в скором времени здесь из нее собираются сделать современную базу для подготовки сборных команд края. Впрочем, с пользой проводить здесь время смогут все желающие.

Как сообщили в краевом министерстве физкультуры и спорта, работы на стадионе собираются закончить в ноябре этого года. К тому времени на площадке обустроят тренировочное футбольное поле, беговую дорожку и инфраструктуру для прыжков в длину. Также здесь появятся современные системы водоснабжения, ливневой канализации, энергоснабжения, видеонаблюдения и молниезащиты. Будут и гостевые автопарковки.

Работы на реконструкции стадиона оценивают в 89,5 миллиона рублей. Напомним, что в рамках нацпроекта в крае до 2024 года будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Хабаровске и Вяземском районе, новый стадион в поселке Переяславка.

ИСТОЧНИК KP.RU