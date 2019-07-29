2019-07-29T08:47:24+03:00
Происшествия

Автолюбительница протаранила машину с иностранцем в Хабаровске

Таков итог ошибки, которую женщина допустила во время разворота
Ольга КИВА
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Автолюбительница протаранила машину с иностранцем в ХабаровскеАвтолюбительница протаранила машину с иностранцем в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В минувшие сутки, 28 июля, в Хабаровске случилось дорожное происшествие, участниками которого стали автолюбительница и водитель-иностранец. По предварительной информации, женщина ехала на своем авто Nissan Qashqai по проспекту 60 лет Октября в сторону Восточного шоссе. В районе дома №156 она решила развернуться, однако не убедилась в безопасности маневра и протаранила машину Toyota Premio. Иномарка двигалась в попутном направлении, водитель, видимо, никак не ожидал такого кульбита.

Как сообщил информированный источник, в результате аварии пострадал только водитель Toyota Premio. Гражданин Узбекистана сильно ударился головой. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей. Лечение он будет получать амбулаторно.

На момент аварии автолюбительница была трезва. Стаж ее вождения с 2014 года. В отношении женщины составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Пострадавший водитель-иностранец также был трезв, при нем было национальное водительское удостоверение категории «В, С». Его стаж вождения с 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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