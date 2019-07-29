2019-07-29T08:59:46+03:00
Происшествия

Начальник отделения связи в Хабаровском крае методично обчищала чужой сейф

По версии следствия, обвиняемая успела прибрать к рукам порядка 770 тысяч рублей, принадлежащих ее работодателю
Александр ШТААЛЬ
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Начальник отделения связи в Хабаровском крае методично обчищала чужой сейфНачальник отделения связи в Хабаровском крае методично обчищала чужой сейфФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Ульчского района оказалась в числе фигуранток уголовных дел. Женщину обвиняют в присвоении и растрате порядка 770 тысяч рублей. Такую сумму она вытащила из сейфа своего работодателя. Правда, сделала это 60-летняя подозреваемая не сразу, а постепенно – она запускала руку в металлический ящик всякий раз, когда у нее намечались расходы.

- Фигурантка работала начальником отделения связи. В силу своих должностных полномочий она имела доступ к деньгам. Недостачу обнаружили во время ревизии, а после того как в организации обнаружили нехватку финансов, к делу подключили и правоохранителей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении женщины, уже закончилось. На сегодняшний день материалы находятся в суде на рассмотрении. Максимально возможное наказание за этот проступок – лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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