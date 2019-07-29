Хабаровчанка выгодно отомстила торговцам за навязанный товар в кредит

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-29T09:25:26+03:00

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Жительница Хабаровска на свою беду оказалась на бесплатной демонстрации товара. Однако название этого мероприятия себя не оправдывало совсем – домой женщина вернулась с массажной накидкой. Эту вещь женщина купила после того как ее «обработал» навязчивый продавец. Торговец даже убедил женщину оформить кредит на 90 тысяч рублей, чтобы приобрести столь необходимую вещь.

- Разочарованию женщины не было предела, когда она вернулась домой и внимательно прочитала информацию о товаре. Как оказалось, пользоваться накидкой ей было нельзя. При этом во время покупки продавец ни словом не обмолвился о противопоказаниях, торопил женщину с подписанием договора, убеждал купить накидку, - прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Женщина сама попыталась вернуть ненужный товар продавцу, но диалога не получилось. Тогда с помощью сотрудников управления она стала решать вопрос иначе. Правоохранители провели административное расследование и выяснили, что вибромассажная накидка предназначена для профилактики заболеваний и подлежит регистрации как медицинское изделие в Росздравнадзоре. При этом торговать такими изделиями вне торговых объектов нельзя, продавцы же реализовали товар в помещении кафе.

Точку в этом деле поставил суд своим решение. Согласно документу договор купли-продажи вибромассажной накидки и кредитный договор расторгнуты. На продавца возложили обязанность произвести выплату по договору потребительского кредита. Также в пользу потребителя с продавца взыскали денежную компенсацию морального вреда, неустойку, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требования потребителя, почтовые расходы потребителя. Общая сумма выплат составила около 138 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU