2019-07-29T08:00:56+03:00
Происшествия

Штормовое предупреждение: 29-30 июля Биробиджан накроют сильные ливни с грозами

В городе продолжает действовать режим «Повышенная готовность»
Александр ШТААЛЬ
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Штормовое предупреждение: 29-30 июля Биробиджан накроют сильные ливни с грозамиШтормовое предупреждение: 29-30 июля Биробиджан накроют сильные ливни с грозамиФото: Евгения ГУСЕВА
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Биробиджан сегодня, 29 июля, и завтра, 30 июля, будет во власти непогоды. В эти дни, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные ливни с грозами. Напомним, в городе продолжает действовать режим «Повышенная готовность», введенный на территории города с 21 июля.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, обильные осадки могут спровоцировать кратковременное подтопление низкопойменных мест. В связи с этим в Биробиджане ведут мониторинг гидрологической обстановки в поселках Тукалевский, Августовский, Амурский и Партизанский-2. Именно эти населенные пункты подвержены подтоплению.

- В мэрии города развернули оперативный штаб, где собирают и обрабатывают информацию. Каждые четыре часа мэру города докладывают об уровнях воды в реках города. Уделили внимание и тому, где разместить людей, которых возможно придется эвакуировать из подтопленных районов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей города убедительно просят быть предельно внимательными во время непогоды и сохранять бдительность. Из-за обильных осадков могут выйти из строя объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи, не исключено повреждение крыш, увеличение случаев травматизма среди людей, возникновение дорожных аварий.

Если требуется помощь, или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101». Телефон единой дежурно-диспетчерской службы Биробиджана 2-22-85 и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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