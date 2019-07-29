2019-07-29T09:51:56+03:00
Происшествия

Хабаровчанин по пути во Владивосток прямо в поезде заработал уголовный штраф

Мужчина был «под мухой» и стал оскорблять полицейского, за что и поплатился впоследствии
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Хабаровчанин по пути во Владивосток прямо в поезде заработал уголовный штрафХабаровчанин по пути во Владивосток прямо в поезде заработал уголовный штрафФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Житель Хабаровска собирался совершить небольшое путешествие в конце декабря прошлого года. Он сел в поезд, следующий сообщением «Советская Гавань – Владивосток», однако добрался он не до точки назначения, а до ближайшей дежурной части. Вмешательство правоохранителей потребовалось, когда пассажир прилюдно оскорбил представителя власти.

- Нарушитель во время поездки стал распивать спиртные напитки, вел себя неподобающе, чем привлек внимание правоохранителей. В отношении мужчины начали составлять административный протокол. В этот самый момент фигурант начал сыпать бранными словами в адрес полицейского, который заполнял документ, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В итоге вместо административного разбирательства началось уголовное, а потом фигурант сел на скамью подсудимых. Его признали виновным по статье «Оскорбление представителя власти». В качестве наказания хабаровчанину назначили штраф. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Консультации для молодых семей Хабаровска по жилищной программе проводить не будут
Хабаровчанка выгодно отомстила торговцам за навязанный товар в кредит
Начальник отделения связи в Хабаровском крае методично обчищала чужой сейф
Автолюбительница протаранила машину с иностранцем в Хабаровске
В Хабаровском крае началась реконструкция стадиона «Авангард»
Штормовое предупреждение: 29-30 июля Биробиджан накроют сильные ливни с грозами
На развитие сельхозкооперации в Хабаровском крае уже потратили 15 миллионов рублей с 2017 года
Два ребенка, пострадавших при пожаре в «Холдоми», проходят лечение в Хабаровском крае
Усача и шелкопряда изгоняют из лесов в Хабаровском крае феромонами
«Электрических» должников в Хабаровском крае ищут по номеру автомобиля
Четыре дома в Хабаровске остались без горячей воды 29 июля
Пожилой хабаровчанин «обстрелял» играющую девочку твердым пластилином
У отдыхающих на диких пляжах в Хабаровском крае пытаются разбудить инстинкт самосохранения
Зашел в воду и пропал: в Хабаровском крае ищут молодого парня
Двух беременных эвакуировали санрейсом из отдаленных поселков в Хабаровск
Погода в Хабаровске на 29 июля 2019 года: до +29, сильный дождь
Уровень воды в Хабаровске 29 июля 2019 года: вода продолжает подниматься
Огненный трансформатор в ЕАО чуть не уничтожил жилой частный дом
Ушла из чужой квартиры с телевизором под мышкой жительница Хабаровского края
Лучший лесной пожарный представит Хабаровский край в Москве
Стиральная машинка чуть не стала жертвой разбирательств с должницей в Хабаровском крае
Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, восстановят в Хабаровском крае
Главе МЧС показали, насколько в Хабаровском крае готовы к паводкам
В Хабаровске проверят факт стрельбы по играющей девочке