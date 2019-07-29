Хабаровчанин по пути во Владивосток прямо в поезде заработал уголовный штраф

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-29T09:51:56+03:00

Мужчина был «под мухой» и стал оскорблять полицейского, за что и поплатился впоследствии

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Житель Хабаровска собирался совершить небольшое путешествие в конце декабря прошлого года. Он сел в поезд, следующий сообщением «Советская Гавань – Владивосток», однако добрался он не до точки назначения, а до ближайшей дежурной части. Вмешательство правоохранителей потребовалось, когда пассажир прилюдно оскорбил представителя власти.

- Нарушитель во время поездки стал распивать спиртные напитки, вел себя неподобающе, чем привлек внимание правоохранителей. В отношении мужчины начали составлять административный протокол. В этот самый момент фигурант начал сыпать бранными словами в адрес полицейского, который заполнял документ, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В итоге вместо административного разбирательства началось уголовное, а потом фигурант сел на скамью подсудимых. Его признали виновным по статье «Оскорбление представителя власти». В качестве наказания хабаровчанину назначили штраф. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU