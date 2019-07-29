2019-07-29T10:39:23+03:00
Общество

Консультации для молодых семей Хабаровска по жилищной программе проводить не будут

Возобновить работу специалисты планируют с 22 августа 2019
Ольга КИВА
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Консультации для молодых семей Хабаровска по жилищной программе проводить не будутКонсультации для молодых семей Хабаровска по жилищной программе проводить не будутФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровске временно приостановили консультации по подпрограмме «Жилье для молодых семей до 2020 года». Претендентов на участие в этом проекте уведомляют, что отвечать на вопросы специалисты не будут в период с 29 июля по 16 августа этого года в связи с окончанием приема документов. Как сообщили в городской управлении по делам молодежи и социальным вопросам, работу в этом направлении планируют возобновить с четверга 22 августа 2019.

Напомним, к участию в жилищной программе допускаются семьи, которые соответствуют ряду требований. Например, возраст одного из членов молодой семьи (одного из супругов или родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. По правилам в первую очередь в список участников включают молодые семьи-участники, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей. Очередность остальных участников программы устанавливают в списке по дате признания нуждающимися в жилых помещениях. Более подробная информация на сайте управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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