Консультации для молодых семей Хабаровска по жилищной программе проводить не будут

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-29T10:39:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске временно приостановили консультации по подпрограмме «Жилье для молодых семей до 2020 года». Претендентов на участие в этом проекте уведомляют, что отвечать на вопросы специалисты не будут в период с 29 июля по 16 августа этого года в связи с окончанием приема документов. Как сообщили в городской управлении по делам молодежи и социальным вопросам, работу в этом направлении планируют возобновить с четверга 22 августа 2019.

Напомним, к участию в жилищной программе допускаются семьи, которые соответствуют ряду требований. Например, возраст одного из членов молодой семьи (одного из супругов или родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. По правилам в первую очередь в список участников включают молодые семьи-участники, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей. Очередность остальных участников программы устанавливают в списке по дате признания нуждающимися в жилых помещениях. Более подробная информация на сайте управления.

ИСТОЧНИК KP.RU