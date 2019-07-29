2019-07-29T11:45:16+03:00
Происшествия

Тройная дорожная авария случилась из-за неуправляемого авто в Хабаровском крае

Среди пострадавших водитель и пассажир машины Toyota Sprinter
Александр ШТААЛЬ
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Тройная дорожная авария случилась из-за неуправляемого авто в Хабаровском краеТройная дорожная авария случилась из-за неуправляемого авто в Хабаровском краеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Накануне, 28 июля, в районе имени Лазо произошла жуткая тройная дорожная авария. По предварительной информации, происшествие случилось днем на 84 километре автодороги А-370 «Хабаровск-Владивосток».

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, автомобиль Toyota Sprinter двигался со стороны Вяземского в сторону Хабаровска. Однако водитель неправильно выбрал скорость движения, а потом и вовсе потерял контроль над управлением иномаркой. Как результат, машина выехала на полосу встречного движения, потом врезалась в авто Toyota Allion.

Сбитая иномарка съехала в кювет по ходу движения, а Toyota Sprinter продолжал бесконтрольно двигаться. Следующей его жертвой стала машина марки Toyota Corolla, которая двигалась во встречном направлении. В результате тройной аварии пострадали водитель и пассажир Toyota Sprinter.

Проверка этого инцидента продолжается. Жителей края призывают быть предельно внимательными и сохранять бдительность при нахождении на дороге. Водителей и пешеходов убедительно просят соблюдать правила дорожного движения во избежание неприятных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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