2019-07-29T12:18:06+03:00
Общество

Из Санкт-Петербурга в Еврейскую автономию на службу прибыли молодые офицеры

Четырех новобранцев уже назначили на должности и вручили им удостоверения
Ольга КИВА
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Из Санкт-Петербурга в Еврейскую автономию на службу прибыли молодые офицерыИз Санкт-Петербурга в Еврейскую автономию на службу прибыли молодые офицерыФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Еврейскую автономию из Северной столицы прибыли четыре выпускника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Молодежь уже назначили на должности, представили их личному составу и вручили удостоверения. Нести службу столичные новобранцы будут в территориальных подразделениях надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления и в подразделениях «Отряда федеральной противопожарной службы». В их обязанности будет входить обеспечение безопасности жителей области.

В напутственном слове начальник Главного управления МЧС России по региону полковник Роман Бойко отметил, что полученные офицерами в университете знания должны быть использованы на рабочих местах. Каждый из новобранцев обязан понимать меру ответственности за свои поступки и действия, служить во благо жителей Еврейской автономии и Российской Федерации в целом.

Новые коллеги уже рассказали молодым офицерам, как устроена работа в ведомстве. Для новобранцев устроили экскурсию по Центру управления в кризисных ситуациях и музею пожарной охраны. Потом сотрудников направили в подчиненные учреждения, где за каждым был закреплен наставник для полноценного и качественного погружения в процесс работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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