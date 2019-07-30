СЕГОДНЯ 01:00 2019-07-30T01:00:55+03:00

Погода в Хабаровске на 30 июля 2019 года: до +29, возможен дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Осадки ожидаются и в столице Еврейской автономии

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Самая заселенная часть региона продолжает накрываться циклонами с активными фронтальными разделами, которые один за другим выходит со стороны Монголии и Китая. Эти небесные посланцы вызывают ливневые дожди, местами сильные и очень сильные. Хотя даже при дождях воздух успевает прогреваться до жарких значений.

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +21+23. Днем +28+30.

В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +27+29. Уровень Амура у краевого центра 277 см. В ближайшие два дня ожидается подъем на 60-70 см. К 3-5 августа ожидается подъем до отметки 430-480 см. Температура воды 21,2 градуса.

В Бикине возможен неболшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +21+23. Днем +28+30.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +21+23.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +25+27. Уровень Амура у Города Юности 160 см.125 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +25+27.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +23+25. Уровень Амура в устье реки

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU