2019-07-30T01:26:26+03:00
Общество

Хабаровск и Ниигата хотят быть в тренде мировой индустрии туризма

Представители городов-побратимов собираются сделать упор на культурно-гастрономические туры
Ольга КИВА
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Хабаровск и Ниигата хотят быть в тренде мировой индустрии туризмаХабаровск и Ниигата хотят быть в тренде мировой индустрии туризмаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровск с визитом прибыла делегация из Ниигаты – города-побратима краевой столицы в Японии. К слову, вице-мэр Ниигаты посещал Хабаровск 30 лет назад. В ходе нынешнего визита его впечатлило большое количество скверов и парков. Представители Страны восходящего солнца нацелились вместе с хабаровчанами следовать модной тенденции в сфере туризма.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вице-мэр Ниигаты Араи Хитоси встретился с Сергеем Кравчуком. Одним из обсуждаемых вопросов на повестке дня была организация культурно-гастрономических туров. На сегодняшний день это самый модный и востребованный тренд в мировой индустрии туризма. Кроме того, развитие этого направления можно использовать в качестве инструмента в продвижении стран и регионов на этом рынке.

Итогом встречи двух глав городских администраций стали договоренности о поставках нового сорта японского пива в один из ресторанов краевой столицы. В этом же заведении пройдет большой мастер-класс, на котором шеф-повара из Ниигаты будут рассказывать секреты приготовления суши. Также в планах устроить встречи для бизнесменов двух городов с целью презентации инвестиционных проектов и взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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