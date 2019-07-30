Спасатели из Хабаровского края и ЕАО напряженно работают в Амурской области

СЕГОДНЯ 02:54 2019-07-30T02:54:05+03:00

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Спасатели из Хабаровского края и Еврейской автономии напряженно работают в Амурской области. Напомним, регион оказался во власти циклона. Обильные осадки спровоцировали паводки на реках, есть угроза наводнения. Силами местных спасателей держать ситуацию под контролем оказалась довольно сложно, поэтому на помощь прибыли специалисты из соседних регионов – Хабаровского края и Еврейской автономии.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО», аэромобильная группировка из Хабаровска проводит в Благовещенском ремонт и укрепление обваловки дамб. В частности работы развернулись в населенных пунктах Владимировка, Заречье, Кани-Курган, Благовещенск. Также спасатели помогают местным жителям, расчищают водоотводные канавы и устанавливают водопропускные трубы.

Спасатели из ЕАО доставляют гуманитарную помощь в село Норск. Сейчас здесь уровень воды постепенно падает. В населенном пункте остаются 80 сельчан, из них 22 пока находятся на чердаке школы, остальные – на чердаках своих домов.

Напомним, с 29 июля на Амурская область окажется во власти очередного циклона. Непогода в виде дождей, сильных ливней на территорию практически всей области негативно скажется на гидрологической обстановке в регионе. Жителей Хабаровского края и Еврейской автономии убедительно просят на время воздержаться от поездок в Амурскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU