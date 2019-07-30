2019-07-30T03:14:34+03:00
Происшествия

В селе Удское в Хабаровском крае после жизнь приходит в норму после паводка

В населенном пункте отводы пострадали 49 жилых домов, 60 приусадебных участков, 137 человек эвакуировали
Ольга КИВА
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В селе Удское в Хабаровском крае после жизнь приходит в норму после паводкаВ селе Удское в Хабаровском крае после жизнь приходит в норму после паводкаФото: Правительство Хабаровского края
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В селе Удском в Хабаровском крае постепенно приходит в норму обстановка после паводка. Сейчас в населенном пункте работают спасатели. Они ликвидируют последствия наводнения, случившегося из-за розлива реки Уда, помогают местным жителям, а также организовали доставку необходимого оборудования, медикаментов, продуктов питания пострадавшим.

Как сообщили в комитете правительства края по гражданской защите, 21 человека временно отселили в пункты временного размещения, остальных приютили родственники. Всего отселенных 137 человек, среди эвакуированных 48 детей. На сегодняшний день от воды пострадали 49 жилых домов и 60 приусадебных участков.

По данным на 29 июля, к 12:00 уровень воды в реке Уда снизился до 810 сантиметров. Напомним, опасным явлением является достижение водой отметки в 800 сантиметров. Предыдущий прогноз об отметках 910-950 сантиметров в регионе отменили. Известно, что вода уже ушла из 12 подворий, а также отошла от трансформаторной подстанции, что позволило подать электричество в пекарню и детский сад, а также запитать одну из улиц, где ранее не было света.

ИСТОЧНИК KP.RU

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